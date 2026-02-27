Важно за шофьорите: Започва ремонт на участък от АМ "Тракия" от 5 март

Снимка: АПИ

Ремонт в платното за Бургас на 6 километра от АМ „Тракия“ ще започне от 5 март. Участъкът между 342-и км и 348-и км е на територията на област Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на строителните дейностите напълно ще е ограничено движението в едното платно като превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София.

Техническият проект предвижда реконструкция на пътната настилка и ремонт на насипите като за заздравяването им ще се използват геосинтетични материали и ще бъде изградена нова пътна конструкция. Изграждането на този участък от АМ „Тракия“ е започнало преди 1989 г., след това работата е преустановена и през 2004 г. отново е подновена. Участъкът е в експлоатация от 2006 г. и досега не е ремонтиран

Строително-монтажните работи ще се извършват от „Автомагистрали“ ЕАД по договора за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, сключен през 2019 г. За изпълнението им има издадено разрешително за строеж от 21 януари 2026 г. Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.

Очаква се през есента същата реконструкция да бъде извършена и в платното за София, допълват от АПИ.

