Важно за варненци: промяна и в движението на автобуси заради варненското дерби

Снимка: Petel.bg

Временна организация на движението и променени маршрути на автобусите ще има днес във Варна. Те се налагат заради варненското дерби между Черно море и Спартак, което ще се играе на стадион „Тича“ и организираното шествие преди двубоя.

От 16:30 до около 19:00 ч. ще бъдат въведени маршрутни промени за част от автобусите линии на градския транспорт.

Променя се движението по бул. „Осми Приморски полк“ в частта му от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. "Никола Вапцаров".

Автобусите по шест линии - 7, 31,31А,118,118А и 148, след спирка „Музея“ ще завиват надясно по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Княз Борис I“ и няма да обслужват автобусните спирки „Площад Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадион Варна“, „Средношколска“.

Автобусите по тези линии ще обслужват спирките по обходния маршрут.

Ограниченията няма да се прилагат за превозните средства на градския транспорт, обслужващи линиите от спирка „Явор“ в посока центъра и от спирка „Севастопол“ в посока курортните комплекси.

Припомняме, че от 16:30 ч. до около 18:00 ч., до приключване на шествието, ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по следните участъци:

- Бул. „Сливница“ – в частта от кръстовището с бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

- Бул. „Княз Борис I” – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“, посока курортните комплекси;

- Ул. „Опълченска“ – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Братя Миладинови“;

- Ул. „Братя Миладинови“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“;

- Ул. „Иларион Макариополски“ – в частта от кръстовището с ул. „Александър Малинов“ до кръстовището с бул. „Сливница“;

- Ул. „Македония“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“.

През този период няма да бъде разрешено и напречното пресичане на затворените участъци.

От 16:30 ч. до около 19:00 ч., както и след края на футболната среща – от 21:00 ч. до окончателното изтегляне на феновете на двата отбора, ще бъде спряно движението в двете посоки по бул. „Осми Приморски полк“ в отсечката от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Никола Йонков Вапцаров“.

Допълнително, от 17:00 ч. до 19:00 ч. ще бъде затворено за движение платното на бул. „Осми Приморски полк“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Царевец“ в посока центъра на града.

От 16:00 ч. до около 21:30 ч., до приключване на футболната среща, ще бъде затворена за движение ул. „Никола Йонков Вапцаров“ в участъка между бул. „Княз Борис I“ и бул. „Осми Приморски полк“.

Ограниченията няма да се прилагат за превозните средства на градския транспорт, обслужващи линиите от спирка „Явор“ в посока центъра и от спирка „Севастопол“ в посока курортните комплекси.

При отпадане на необходимостта от ограниченията движението ще бъде възстановявано поетапно по преценка на ръководителя на охраната на мероприятието от ОД на МВР – Варна.

Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да планират предварително своите маршрути, да използват обходни трасета и да спазват указанията на служителите на ОД на МВР, които ще регулират движението.

Редактор "Екип на Петел",

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