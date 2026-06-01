Възможни превалявания по Черноморието на 1 юни

През нощта значителна ще е облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северозапад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в Североизточна България и в централния и източния участък на поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северозапад; ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24°-26° в Североизточна България до 30°-32° на места в Горнотракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. В София максималната температура ще бъде около 27°.

Над планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!