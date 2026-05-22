Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки от 26 до 28 май

От 22 до 00:00 ч. във вторник - 26 май, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 27 и 28 май (сряда и четвъртък), в периода от 22 ч. до 04:00 ч., ще се изпълняват работи по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. В този период са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

