Възможни са затруднения при покупката на винетки и маршрутни карти в нощта на 31 юли

Снимка Булфото

На 31 юли (петък) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 1 август (събота) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, пише novini.bg.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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