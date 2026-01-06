Възможни са затруднения при преминаването на граничните преходи с Гърция заради протести

кадър: бТВ

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си по данни към 6:00 часа.

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания и заплашват в четвъртък и петък да предприемат пълна блокада на всички гранични пунктове, съобщи телевизия Скай, предаде БТА.

На граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален. На граничните преходи с Румъния преминаването също се осъществява нормално, допълват от “Гранична полиция“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!