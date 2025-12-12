Възможни са затруднения при преминаването на тирове през граничните преходи с Гърция

Снимка: Пиксабей

Възможни са затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция и в двете посоки поради стачни действия на гръцка територия, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта на ведомството. Информацията за движението на граничните пунктове и преходи е към 6:00 ч.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, посочва БТА.

На Границата с Република Северна Македония и на границата със Сърбия движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния.

