Възможни валежи в отделни райони в понеделник

снимка: Булфото

През нощта срещу понеделник северозападният вятър ще отслабне. Времето ще е предимно ясно. Сутрешните температури ще са по-ниски от тези вчера.

Минималните температури ще са между 10°C и 14°C. Малко по-високи по морето до 15-17°C

През деня в понеделник северозападният вятър ще се усили и ще е предимно умерен. След обяд над планинските райони от Западна България и в източна, ще се развива купесто-дъждовна облачност.

Дневните температури ще се понижат и ще са между 26-29°C. Не са изключени и температури над 30 градуса по Целзий около р. Марица, в Горнотракийската низина.

Времето в София

През нощта срещу понеделник времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 7°С до 8°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с развитие на купесто-дъждовна. Дневните температури ще се понижат, като максималните ще достигнат 27°-28°C.

Времето в планините

През нощта срещу понеделник ще е предимно ясно.

През деня ще се развиват купесто-дъждовни облаци, Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 20°C, а на 2000 метра – около 14°C. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу понеделник времето ще е предимно ясно. През деня и с повече облаци. Очакват се и валежи.

Вятърът ще духа от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е 26°-27°С, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Балканите отново ще са под влияние на изграждащ се гребен на високо налягане и температурите постепенно ще тръгнат нагоре. Повече облаци се очакват в Северна Румъния.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!