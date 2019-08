Възможно ли е да рухне защитният саркофаг над АЕЦ "Чернобил"? (видео)

Снимка: Istock/Guliver

Стоманобетонният саркофаг, който бе изграден за защита от радиоактивността след ядрената авария в Чернобил от 1986 г., може да рухне съвсем скоро. Това пише електронното издание на косовския ежедневник Gazeta Express, цитиран от агенция "Фокус".

Експерти твърдят, че има „много голяма“ вероятност конструкцията, тежаща 7,2 хил. тона, да поддаде.

Украинската фирма, отговаряща за поддържането на бившата централа, подписа договор за 70 милиона евро за справяне с проблема до 2023 г. Тя нае строителна компания, която да подпомага работата на 600 000 работници, които започнаха да строят първоначалния саркофаг по-малко от два месеца след бедствието.

Actualno.com припомня, че на 10 юли Европейският съюз официално предаде на Киев новото обезопасително съоръжение, издигнато над четвъртия блок на атомната електроцентрала. На церемонията тогава присъства и президентът на Украйна Владимир Зеленски. Специалисти поясниха, че на площта, която заема инсталацията, могат да бъдат разположени четири футболни игрища.

"Постоянният саркофаг в чернобилската АЕЦ е предаден на украинската страна (Държавната специализирана фирма "Чернобилска атомна електроцентрала" - бел. ред.), т.е. Украйна е отговорна за поддържането на структурата, както и за демонтажа на първичния саркофаг, който е бил построен непосредствено след произшествието", уточниха по-рано от представителството ЕС в страната.

Знаете, изграждането на новото безопасно затворено пространство над стария подслон започна през 2012 г. - след мащабна подготвителна работа на обекта. Поради големия размер на саркофага, той трябваше да бъде изграден в две части, които бяха издигнати и успешно свързани през 2015 година. Във вътрешността на арката е монтиран кран за демонтиране на съществуващия стар саркофаг и останките от четвъртия блок. Новият саркофаг има проектен живот от 100 години, а строителството му струваше 1,5 млрд. евро.

