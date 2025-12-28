Възобновиха фермерските протести в Гърция

стопкадър: Ютуб

Гръцките фермери подновиха протестните си действия, които бяха временно отслабени по време на коледните празници, съобщава вестник „Катимерини“. Възобновените протести отново доведоха до затруднения по основни транспортни артерии, като сред самите земеделски производители се появиха различия относно това дали да бъде подновен диалогът с правителството, предава News.bg.

По главната магистрала север-юг на страната, в района на Солун, платното в посока Атина остана затворено при пункта за пътни такси Малгара, след като за кратко беше отворено по време на празниците. Очаква се движението в посока Солун да бъде символично спряно в понеделник, 29 декември, а във вторник двете посоки да бъдат отново отворени, за да се улесни следпразничният трафик.

В Тесалия - най-големия селскостопански район на Гърция - фермерите отново затвориха надлеза при Лариса край Никея, който беше отворен за Коледа. Планирани са и допълнителни протестни действия на 28 и 29 декември, включително временно вдигане на бариерите за такси в Макрихори и пълно блокиране на близките околовръстни пътища.

Протестните блокади бяха възстановени и в Патра, в Западна Гърция, като трафикът беше пренасочен по местни пътища. На граничния пункт Промахон с България движението на товарни автомобили остава спряно, а шофьори съобщават за опашки с дължина над 15 километра от българска страна. Очаква се пунктът да бъде отворен за всички превозни средства в навечерието на Нова година и на самия празник.

