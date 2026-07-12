Възпитаник на Катя Папазова поема ДЮТ „Златното ключе“ във Варна

Снимка: Община Варна

От тази есен Детско-юношеският театър „Златното ключе“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс ще има нов ръководител. Александър Николов е добре познат на варненската публика и в киносредите като един от инициаторите на филмови фестивали, кинорежисьор, мениджър в областта на киното, организатор на срещи между творци и публика. Николов е бивше „ключе“, възпитаник на Катя Папазова в периода 1987 – 1999 г. След завършване на театралната школа придобива допълнителна квалификация във „Вулкан Арт“ в класа на Михаил Мутафов. Завършва кинорежисура при Никола Корабов.

Николов е кастинг директор за Варна на филма „Младата жена и морето“, продукция на Дисни с продуцент Джери Брукхаймър. Името му се свързва още с популярните български и чуждестранни филмови продукции „Операта“ (Франция), „Наим“ (Турция), „Сълзи от неон“ (Полша), „Лошо момиче“, „Чалга“, „Ол инклузив“, „Жени извън употреба“, „Земя“, „Диви и щастливи“, „Живи легенди“, „Господин Х и морето“ и др.

Сия Папазова, един от двамата автори на легендарния детско-юношески театрален проект, ще продължи да участва в обучението на учениците от ДЮТ „Златното ключе“. Занятията ще се провеждат на сцената на Младежкия дом. Обучаващите се ще бъдат разделени на четири групи, съобразени с възрастта, художествените задачи и смените в училище. От новата учебна година в школата ще се обучават деца от 12-годишна възраст.

Преди постъпването ще бъде организиран кастинг на желаещите. Той ще се проведе в края на месец септември 2026 г. Записването за ДЮТ „Златното ключе“ става чрез електронната система за прием, публикувана в официалната уеб страница на ОДК – Варна. Системата е отворена до 31 август. Обучението в школите на ЦПЛР е безплатно.

Редактор "Екип на Петел",

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