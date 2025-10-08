Възрастен мъж счупи ръката на хамалин с бастуна си, взел го за крадец

снимка: Булфото

35-годишен мъж от село Тимарево получи фрактура на ръката след удар с бастун, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът станал в село Риш.

Няколко хамали били наети да изнесат и изхвърлят непотребни вещи от къща в Риш. Мъж от съседния имот обаче видял, че става нещо в къщата на комшиите и помислил, че са дошли крадци. Подозренията му се засилили, след като се приближил и видял, че двама непознати мъкнат голям пластмасов бидон. Без да се церемони особено, замахнал с бастуна си и строшил дясната ръка на по-близкостоящия, допълва Шум бг.

По-късно станало ясно, че е сгрешил в преценката си. Пострадалият 35-годишен мъж отишъл в шуменската болница, където му направили рентгенова снимка и установили счупването.

Образувано е досъдебно производство за нанесена средна телесна повреда, уточниха от полицията.

