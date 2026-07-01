Възрастен мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите

Снимка Пиксабей

82-годишен мъж е намерен мъртъв в един от топлите минерални гьолове в местността Рупите край Петрич, пише struma.com.

По предварителна информация мъжът е влязъл в топлата вода в горещото време и се предполага, че е получил инфаркт. Това е нещо, което медиците не препоръчват, особено за възрастни хора.

На място има полиция, уточнява се самоличността на мъжа.

Редактор "Екип на Петел",

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