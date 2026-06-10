Възрастен мъж е с изгаряния след взрив в апартамент на неизправна газова бутилка

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През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 97 сигнала за произшествия, информира Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пострадал е 89-годишен мъж от Ямбол.

На 9 юни, вторник, в 15:35 ч. в противопожарната служба в Ямбол е получено съобщение за взрив на газова бутилка в апартамент в града на пл. „Освобождение“, бл. 1. При пристигане е установено, че е гръмнала газова бутилка и има задимяване в апартамента, без пламъци. При инцидента е пострадал 89-годишен мъж с леки изгаряния по тялото. Причината за инцидента е била неизправност в клапана на газовата бутилка.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които шест в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради и пр.

Без нанесени материални щети са 38 пожара.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквани са шест, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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