Възрастен мъж почина при пожар в дома си в Пернишко

Булфото

87-годишен мъж почина при пожар в дома си в пернишкото село Рударци, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин. Огънят е пламнал в двуетажна сграда, като пламъците тръгнали от северната страна на постройката, където имало залепена лятна кухня.

В сградата имало двама души - баща и син, като синът бил на втория етаж и успял да излезе от горящите помещения, но не можал да евакуира 87-годишният си баща, който бил на първия етаж.

Огнеборците са извадили възрастния мъж от огъня, който най-вероятно получил натравяне от отровните газове при горенето. Пристигналият на място екип на спешна помощ го транспортирал в пернишката болница, но той е починал.

На къщата и лятната кухня са нанесени значителни материални щети. По случая се води разследване, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!