Възрастен мъж загина при пътен инцидент край Благоевград

Мъж на 89 години е загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 5:46 ч. тази сутрин.

По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.

Водачът на автомобила е установен – 52-годишна жена, на която са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни, допълниха от полицията в Благоевград.

