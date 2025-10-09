Възрастен мъж загина при пътен инцидент край Благоевград
Снимка: Булфото
Мъж на 89 години е загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал около 5:46 ч. тази сутрин.
По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.
Водачът на автомобила е установен – 52-годишна жена, на която са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни, допълниха от полицията в Благоевград.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!