Възрастен мъж загина при пожар от късо съединение в къща в Чирпан

Пиксабей

На 24 януари е получено съобщение от 41-годишен мъж за възникнал пожар в къща в Чирпан. На място са изпратени екипи на РУ-Чирпан и на РСПБЗН. В една от стаите е намерено тялото на 83-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Стара Загора.

По първоначални данни причина за пожара е късо съединение. Изгоряла е напълно стаята, обитавана от 83-годишния мъж.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!