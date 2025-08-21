Възрастен шофьор отне предимство на моторист край Велики Преслав и го потроши

Снимка: ОД на МВР-Шумен

Моторист пострада тежко при инцидент на пътя Шумен-Ямбол при изхода на Велики Преслав, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В 18,40 часа вчера 79-годишен водач на лек автомобил Рено предприел маневра завой наляво към главния път. Възрастният мъж не видял, че по пътя с предимство в посока Шумен се движи мотор Сузуки. Последвал сблъсък, при който пострадал 35-годишния моторист от село Мадара, предава Шум бг.

Той бил откаран в МБАЛ-Шумен, където установили травми на главата, дясна ключица и бял дроб. Оставили го за лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

