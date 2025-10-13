Възрастна двойка са задържани за инцидента с коктейл "Молотов" в Дупница

снимка: МВР

62-годишен мъж и съпругата му са задържани за хвърлената снощи бутилка със запалителна течност в двора на Районното управление на МВР в Дупница, научи БНР от Областната дирекция на полицията-Кюстендил.

Това е станало към 20 ч,. бутилката е хвърлена от преминаващ автомобил, след което се е възпламенила.

Няма пострадали или материални щети.

Изясняват се подбудите и причините за инцидента.

