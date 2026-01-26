Възрастна жена даде 21 хиляди лева и 330 евро на ало измамници, за да "съдейства на полицията"

Пиксабей

На 24 януари, в периода от 12.00 ч. до 14.00 ч., 78-годишна жена от Гълъбово е станала жертва на телефонна измама, като след обаждане на домашния й телефон била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията". След това възрастната жена предала на непозната за нея жена сумата от 21 000 лв. и 330 евро, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по случая продължава.

Бъдете бдителни и не се поддавайте на телефонни измами!

Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог



МВР препоръчва: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.



По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.;



Ако имате съмнение, че сте попаднали на измамливо обаждане, затворете телефона, оставете го настрани и потърсете помощ от друг апарат, на ваш съсед, близък или роднина.



В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.

