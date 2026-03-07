Възрастна жена е била блъсната над един от моловете във Варна, шофьорът е избягал

Снимка: Гугъл мапс

За инцидент с възрастна жена, блъсната от автомобил, алармира гражданка във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна". Случката е от петък - 6 март.

"На ул. "Паско Пенев Желев" (до Гранд мол, от страната на пожарната) около 17:30 ч. шофьор е блъснал възрастна жена на тротоара и е избягал. Наоколо няма камери, но може някой отнякъде нещо да е видял или заснел номера на колата. Жената не е успяла да види", пише потребителката на социалната мрежа и се обръща към останалите с молба за помощ.

Възрастната жена е паднала по лице, има синини под очите, болки в цялото тяло, но не иска да се вика Спешна помощ, добавя в коментар варненката. Аз по своя инициатива искам пък да разбера кой е направил това и да понесе последствията си, добавя още тя.

