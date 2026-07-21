Възрастна жена хвърли през терасата 3500 евро на д-р Петров

Снимка Булфото

Съпричастен към телефонна измама 23-годишен мъж е задържан в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Младежът е подозиран в съучастие във въвеждането в заблуждение на 85-годишна жена преди два дни.

На телефона на жената се обадил мъж, представил се за "доктор Петров", който поискал средства за уж предстояща операция на дъщеря ѝ. Възрастната жена хвърли през терасата на жилището си наличните си 3500 евро.

Задържаният поел ангажимент да вземе парите и и да ги пренесе до друг град. След подадения сигнал и последвалите оперативно-издирвателни действия, криминалисти са установили и задържали младия мъж, познайник на полицията, пише novini.bg.

Той бил нает чрез обява под предлог, че ще пренесе средства за дарение до друг град. Разследваният признал, че за услугата получил 100 евро, а останалите оставил на посочено по телефона място от организаторите на измамата.

Пред криминалистите описал механизма на извършване и върнал останалите му 30 евро инкриминирани средства.

Мярката му на задържане е до 24 часа по образуваното досъдебно производство, уточниха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!