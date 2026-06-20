Възрастна жена удари кондукторка в главата, накара внучката да снима

Кадър Булфото

Десетки пътници са станали свидетели на шокираща агресия в градския транспорт на Бургас. Възрастна жена, която е била с внучката си, нападнала кондукторката – първо словесно, после и физически. Свидетел на екшъна се свърза с Флагман.бг, за да разкаже за случая, разиграл се вчера посред бял ден в автобус, изпълняващ курс по линия № 12, предаде Флагман.

„Искам да дам гласност на случая, тъй като беше изключително грозно да видя възрастен човек да се държи по този груб начин. Свикнал съм тийнейджъри да нападат, да използват груб език, но от старото поколение някак си не съм го очаквал. Жената беше на видима възраст около 65 г. Беше с внучката си, разбрахме, че е 11-годишна. Лошото е, че я направи не само свидетел, но и съучастник. Караше я да снима кондукторката, докато й крещеше. Всичко започна около 13:30 ч. Автобусът се движеше по ул. „24-ти пехотен полк“ (малко преди спирка „Константин Величков“). Служителката извършваше рутинна проверка на документите за пътуване. Бабата и внучката бяха седнали. По думите на кондукторката, от това, което чухме, валидността картата на детето за градския транспорт беше изтекла. Тя взе невалидния документ, отлепи снимката и върна картата на двете. Тогава стана нещо страшно. Възрастната жена започна да крещи като обезумяла. Държеше се арогантно, използваше грозни епитети“, разказва очевидецът.

По негови твърдения пътничката накарала внучката си да изкара телефона и да снима. Кондукторката се опитала да издърпа устройството, за да не я снимат. Но тогава възрастната жена започнала да я обвинява в опит за кражба.

„Ситуацията в един момент ескалира, тя стана и по някакъв начин я удари по устата. В суматохата не видяхме как точно се случи, но има камери в автобуса, вероятно са запечатали момента. Намесиха се две момчета и успяха да ги разтърват. Кондукторката подаде сигнал в полицията. Автобусът спря на спирката, накараха ни всички да слезем, а те останаха в превозното средство. Най-лошото беше, че всичко това се случи пред момиченцето, то през цялото време плачеше. Недопустимо е това държание, недопустимо е да унижават човек по този начин“, казва още в сигнала нашият читател.

Флагман.бг успя да открие нападнатата кондукторка с инициали Е.К. Тя потвърди за инцидента, но категорично отказа коментар, тъй като е подала жалба, води се разследване и ще търси правата си в съда.

Редактор "Екип на Петел",

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