Възрастна жена загина при пожар в плевенско село

Снимка: Булфото, архив

80-годишна жена почина при пожар в плевенското село Коиловци, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 октомври в къща.

След приключване на гасенето в едно от помещенията е било открито безжизненото тяло на обитателката на имота, съобщава Дарик.

Тялото ѝ е откарано за аутопсия. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

