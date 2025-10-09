Възрастните хора ще са най-застрашени при прехода от лев към евро

Пиксабей

Възрастните хора у нас са най-рисковата група от обществото по отношение на възможни измами и злоупотреби в периода на преход от левове към евро, който ще стартира в началото на следващата 2026 година. Това посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на форума "Обезпечаване на сигурността на прехода към еврозоната", който се проведе днес в столицата. Събитието е организирано съвместно от АИКБ и Министерството на вътрешните работи (МВР), предаде БТА.

По думите на Кръстев, освен възрастните хора, другите две групи под най-голям риск от измами в периода на обменяне на левове в евро ще бъдат хората с увреждания и маргинализираните групи в обществото.

Той отбеляза два обективни риска - различните емисии на еврови банкноти и сходството на евромонетите от 1 и 2 евро с монетите от 1 и 2 лева, които са много подобни.

Кръстев посочи, че възрастните хора също имат спестявания, които ще трябва да бъдат обменени физически по официалния курс, което също ги поставя под риск.

"Това, което представлява риск, е периодът, в който те ще занесат наличните в тях средства до офис на банка или до офис на "Български пощи" и съответно след това ще трябва да си ги приберат вкъщи. Запазването на тяхната анонимност, охраната им, защото в 90 процента от случаите става въпрос за самотноживеещи възрастни хора, трябва да е аганжимент не само на структурите на "Български пощи", това е невъзможно те да го осигурят със собствен ресурс, на МВР задължително по места, както съответно и на местната власт в лицето на кметствата, на кметските наместници", каза Иван Кръстев.

По думите му, тъй като Министерството на труда и социалната политика контактува най-често с уязвимите групи в българското общество, основно чрез Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, институцията се старае да информира потребителите на нейните услуги относно всички небходими действия и рискове, свързани с приемането на евеото у нас. Той даде пример с това, че сега приключва кампанията за енергийните помощи за отоплителен сезон 2025/2026, като се очаква заявленията да достигнат около 340 000 броя, което означава, че всички тези хора ще бъдат информирани от социалните работници от структурите на Агенцията за социално подпомагане за правата им, за действията, които трябва да предприемат и за възможните рискове при обмяната на валута. Паралелно с това се провеждат информационни срещи за еврото в пенсионерски клубове из цялата страна, като МТСП активно участва и в националната информационна кампания, организирана от Министерството на финансите.

"На следващо място искам да посоча и хората с увреждания, като лица с нарушено зрение, лицата с интелектуални затруднения, различни форми на психични разстройства, които също ще бъдат изключително затруднени при обмяната на валутата", каза Кръстев.

Той посочи, че министерството е започнало работа конкретно по осигуряването на информационни материали за хората с нарушено зрение, за да бъдат запознати как да разпознават съответните тактилни елементи от банкнотите и монетите при включването в обращение на еврото от 1 януари.

"И, разбира се, не на последно място, работата с личните асистенти на такива лица, със семейният им кръг, с техните домашни помощници, които обслужват част от хората от тези категории, за да могат те да им бъдат полезни при извършването на тези дейности", посочи заместник-министърът.

По отношение на третата рискова група - лицата от крайно маргинализирани общности, Кръстев каза, че в една голяма част това са лица от ромски произход, без образоваиние, без квалификация, част от които са функционално и буквално неграмотни.

"Тези лица също са обект много по-лесно на различни форми на измами и злоупотреба с тяхното доверие", каза той, добавяйки, че лицата биват информирани относно необходимите действия и рискове, свързани с приемането на еврото от служителите на бюрата по труда и Агенцията по социално подпомагане, когато контактуват с тях във връзка с предоставянето на съответните социални услуги.

Според Иван Кръстев предстои голямо предизвикателство по отношение на посочените три рискови групи, посочвайки, че от една страна обществото трябва да изгради нетърпимост към измами, а от дрига да полага усилия в посока взаимодействие и съдействие.

"Защото най-сигурният начин да защитим интересите на уязвимата част от българското обещство е всеки един от нас, който е добре запознат с въпроса, със смяната на валутата, с възможните рискове в този процес, да подкрепя неговите близки, познати, съседи, които са в нужда от такава подкрепа. Именно солидарността между нас като хора ще бъде всъщност стъпката, която ще ни даде възмжност този преход да се случи най-бързо и най-безболезнено", добави Иван Кръстев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!