"Възрастта е само едно число": Кралицата на кънтри музиката Доли Партън навършва 80 години

стопкадър: Ютуб

Възрастта е само едно число. Да, навършвам 80 години, но не се чувствам много по-различно отколкото, когато бях на 40, казва Доли Партън пред изданието "Клоузър", предаде БНР.

"Чувствам се добре…, не мисля много за възрастта си", допълва певицата, обявена за "Кралицата на кънтри музиката".

"Нямам време да остарявам. Нямам време да се замислям за това. Не мисля за такива неща“, каза тя и пред "Бизнес инсайдър" през ноември м.г. Доли Партън е родена на 19 януари 1946 г. в планинското градче Питман сентър, Севиър каунти, щата Тенеси. Тя е четвъртото от общо 12 деца в бедно фермерско семейство. Още от малка проявява интерес към музиката, като научава църковни песни и традиционни за района балади от майка си.

"Всичките й роднини бяха много музикални, така че винаги бях заобиколена от хора, които свиреха и пееха", разказва Партън пред сп. "Пийпъл" през 2020 г.

Започва да се изявява на сцената едва 10-годишна - пее и свири на китара в радио и телевизионни предавания в Ноксвил, щата Тенеси. Веднага след като завършва гимназия през 1964 г., заминава за Нашвил, за да гради кариера. Запознанството й с кънтри изпълнителя Портър Уогънър се оказва ключово за бъдещото развитие на Доли Партън в музикалната индустрия. С многократните си участия в телевизионното шоу на Уогънър, Партън привлича вниманието не само на публиката, но и на музикалните продуценти.

Доли Партън се превръща в една от най-популярните кънтри певици. Освен изпълнителка, тя пише текстовете на някои от песните си. Изявява се и като актриса.

Сред хитовете на Доли Партър са Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors, включени в нейните над 50 студийни албума, които й носят 11 награди "Грами" през годините.

Освен в музикалната индустрия, тя се изявява и в киното, като сред филмите с нейно участие са "От 9 до 5" (1980), "Най-хубавият малък публичен дом в Тексас" (1982), "Изкуствен диамант" (1984), "Стоманени магнолии" (1989), "Селяндури в Бевърли Хилс" (1993), "Франк Макклъски" (2002), "Мис таен агент 2: Въоръжена и прекрасна" (2005), "Радостен шум" (2012) и др.

Доли Партън е въведена в Залата на славата на кънтри музиката през 1999 г. и в Залата на славата на композиторите - през 2001 г. През 2011 г. получава награда за цялостно творчество от Националната звукозаписна академия на САЩ. Има и две номинации за награди "Оскар" - за най-добра оригинална песен през 1981 г. за 9 to 5 и за Travelin' Thru през 2006 г.

За 80-ата си годишнина певицата пусна нова версия на хита си Light of a Clear Blue Morning. Първоначално издадена през 1977 г., тази песен се възражда благодарение на изпълнението на Партън и на цяла плеяда от холивудски звезди. Към Партън се присъединиха Лайни Уилсън, Реба Макинтайър и Куин Латифа, както и поп звездата Майли Сайръс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!