Възрастта на Бетина изуми най-забавния доктор в България

Удивителна изненада в предаването "Колко ми даваш" изненада участниците. Най-забавните доктори - д-р Мирослав Ненков и д-р Атанас Пелтеков, които често участват не само в сериозни предавания, но и в забавни шоута, стигнаха почти дъното и останаха изключително изненадани от възрастта на Бетина. Тя е един от най-известните йога инструктори в столицата. Тя не само преподава гъвкавост, но е и истински майстор. Дори обмисля да постави нов световен рекорд по мъжки шпагат.

Само за секунди д-р Ненков предположи, че инструкторката е на 22 години.

Жокерът пред състезателите бе, че рождената година на Бетина съвпада с първото пълно слънчево затъмнение, наблюдавано у нас.

Отборът на актьорите Кирил Недков и Николай Николаев заложиха на възраст 24 години.

Докторите си признаха, че помнят събитието, но не и годината. Въпреки това пресметнаха, че Бетина най-вероятно е на 25 години.

Актьорите изненадаха публиката с предположението, че младата жена е на 34 години.

Скандално е предположението ни, но спомените ни говорят друго, коментираха актьорите.

Истината е, че Бетина е 35 години, което предизвика бурна реакция в студиото.

Не може да е на 35 години това момиче, възкрикна д-р Ненков.

