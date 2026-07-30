"Възраждане“ поиска свикване на председателски съвет на парламента със спецслужбите

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От името на парламентарната група на „Възраждане“ Цончо Ганев призова председателя на Народното събрание Михаела Доцова да свика спешно председателски съвет с участието на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и военното разузнаване след разговор между външните министри на България и Иран.

От парламентарната трибуна Ганев посочи, че днес официално българското Министерство на външните работи (МВнР) е публикувало разговора с външния министър на Иран, предаде БТА.

"Но е публикувало само това, което е казала министър Петрова, но не и това, което са публикували иранците. Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани, каза още депутатът от „Възраждане“.

По думите му иранците са казали, че е добре България да преразгледа решението за разполагане на американски военни самолети.

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на българското външно министерство.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Редактор "Екип на Петел",

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