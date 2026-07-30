"Възраждане“ поиска свикване на председателски съвет на парламента със спецслужбите
Снимка Булфото
От името на парламентарната група на „Възраждане“ Цончо Ганев призова председателя на Народното събрание Михаела Доцова да свика спешно председателски съвет с участието на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и военното разузнаване след разговор между външните министри на България и Иран.
От парламентарната трибуна Ганев посочи, че днес официално българското Министерство на външните работи (МВнР) е публикувало разговора с външния министър на Иран, предаде БТА.
"Но е публикувало само това, което е казала министър Петрова, но не и това, което са публикували иранците. Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани, каза още депутатът от „Възраждане“.
По думите му иранците са казали, че е добре България да преразгледа решението за разполагане на американски военни самолети.
Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на българското външно министерство.
Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
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