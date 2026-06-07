"Възраждане": Ако няма промяна в закона - на 9 август етикети само в евро и по-високи цени
Булфото
"На 9 август всички ще се събудим с едни нови етикети – с цени само в евро. Вярвам, че те ще бъдат по-високи навсякъде в България, ако не се промени закона в тази му част".
Такава прогноза направи в ефира на БНР Петър Петров, зам.-председател на парламентарната група на "Възраждане".
Той напомни, че разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото задължава търговците да изписват цените в лева и в евро на етикетите до 8 август.
От "Възраждане" смятат, че има възможност да се наложат важни и спешни мерки за овладяване растежа на цените. Те вече са направили законодателни предложения, които включват премахване на 20 – процентното ДДС за стоките от първа необходимост и лекарствата.
"Дори внесохме предложение за намаляване на ДДС върху горивата. Те се задържаха на трайно високи нива".
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев оповести през седмицата, че реалният дефицит в бюджета е изключително голям. По думите му се задават сериозни съкращения на разходи и е необходимо да се направят структурни реформи.
"Министър-председателят Румен Радев пръв посочи, че са налице огромни манипулации с размера на държавния бюджет за миналата година. Посочи, че е имало безхаберие, грабеж, че са правени всевъзможни манипулации. Още на следващия ден внесохме сигнал до и.ф. главен прокурор за манипулации с финансовото състояние на държавата.
Но смятам, че те няма да направят нищо, за да потърсят отговорност, въпреки дадени заявки. Това, което показват до момента управляващите, е, че те просто хвърлят в общественото пространство една информация. Не се прави нищо, за да се разбере защо това се е случило".
За нас определени органи и институции са абсолютно безполезни, отбеляза още Петров в предаването "Неделя 150".
"Като т.нар. Комисия по досиетата, която е изхарчила през 2025 година 5.3 млн. лева. Има раздути разходи и на някои от държавните ведомства. За 2025 г. администрацията на Министерски съвет е изхарчила 244 млн. лева. ДАНС – 280 млн. лева".
Оказва се, че имаме неработещи институции, каза още той по отношение на дейността на ДАНС.
"Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати, трябва да бъдат орязани разходите".
Не смятам, че бързо ще успеят да сглобят държавния бюджет, каза още Петров и обясни, че не очаква да бъде внесен до края на юни.
"Аз лично съм против резките и мащабни уволнения и съкращения. Но там, където има бездействащи институции, ние ще подкрепим да има съкращения".
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