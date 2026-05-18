"Възраждане": Бюджет с по-високи осигуровки и повече дългове - това се крие зад общите приказки на “Прогресивна България”

Снимка "Възраждане"

Тежки критики към бюджета, който подготвят управляващите, отправиха от "Възраждане".

От правителствената пресконференция стана ясно, че правителството на най-осведомения човек в държавата през последните 9 години, Румен Радев, тепърва разбира какво е финансовото положение на страната ни.

Въпреки че министърът на финансите и зам.министър-председател ни уверява, че няма да бъдат вдигани данъците, след като се вдигнат осигуровките и максималният осигурителен доход, работещите хора ще разполагат на практика с по-малко пари. Припомняме, че вдигането на осигуровките беше един от поводите за многохилядните протести през декември м.г., които свалиха правителството на Борисов и Пеевски, заявяват от "Възраждане".

Става ясно още, че няма да има реално съкращение на бюрокрацията, а ще се съкратят само незаети към момента щатни бройки и под маската на преструктуриране вероятно ще бъдат уволнени на партиен принцип едни администратори, които ще бъдат заменени от други, близки до управляващата партия.

Дългът ще продължи да нараства, защото бюджетът отново ще бъде заложен с най-малко 3 % дефицит, такава е траекторията на бюджета, заложена още от Асен Василев, служебните правителства на Радев и управлението на ГЕРБ и Пеевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!