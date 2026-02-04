"Възраждане": Депутатите отказаха изслушване на здравния министър за детската хирургия във Варна

Снимка: Булфото, архив

Управляващото мнозинство в парламента отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на здравния министър и председателя на НЗОК относно закриването на детското хирургично отделение в МБАЛ „Света Анна“ във Варна, съобщават от партията. То обслужва всички деца от 0 до 18-годишна възраст не само във Варна и областта, а и в цяла североизточна България.

„Това отделение е с основен ремонт буквално от преди няколко месеца, но всички лекари са подали молба за напускане. Те правиха протест, защото заплатите им са в размер на около 1000-1200 лева, а от своя страна директорът на болницата твърди, че има неразплатени пари от НЗОК в размер на над 1 300 000 лева”, заяви народният представител от „Възраждане“ от района на Варна Коста Стоянов.

„Искаме да разберем къде точно е истината, защото се прехвърля отговорност между различните институции, а това е проблем не само на Варна и Варненския регион, а и на цяла България. Защото според директора на болницата всички болници, които извършват спешни дейности не са достатъчно дотирани със средства от Здравната каса”, поясни Стоянов. Той подчерта, че това е сред основните причини за настояването на „Възраждане“ да бъде изслушан министъра, както и председателят на НЗОК.

Предложението на „Възраждане“ първоначално получи подкрепа, но при последвало прегласуване по искане на „Величие", депутати от ГЕРБ и ПП-ДБ промениха своя вот и искането за изслушване на здравния министър и председателя на НЗОК беше отхвърлено.

