"Възраждане": Доказателство за кризата в болниците е предстоящото закриване на Детската хирургия в „Св. Анна“ във Варна

Снимка: "Възраждане"

Поредното актуално доказателство за кризата в държавните и общински болници е предстоящото на 1 март прекратяване на дейността на Отделението по детска хирургия в болницата „Св. Анна“ във Варна. Това заяви народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов в декларация от името на партията.

По думите му, през последните 36 години българското здравеопазване е преминало през драматичен и противоречив преход от централизирана изцяло държавна система с бюджетно финансиране и безплатен достъп до хибриден модел, съчетаващ задължително здравно осигуряване и доминиращо присъствие на частния сектор, предава БТА. Този преход остана незавършен и белязан от липса на дългосрочна визия и честа смяна на концепции, добави Стоянов.

Според него липсата на медицински сестри представлява реална заплаха за функционирането на системата и се превръща във въпрос на национална сигурност.

Стоянов отбеляза, че са депозирани оставки на лекарите, работещи в болницата. Те протестират заради ниското заплащане и изразяват недоволството си, че спасяват животи, а не могат да плащат нормално сметките си, каза Стоянов и добави, че към болницата има неразплатени над 1 млн. лева през последната година за извършени дейности, които Здравната каса не е изплатила. По думите му, това е третото отделение, което се закрива в болница „Св. Анна“ във Варна за последните пет години, а скоро се очаква да бъде закрито още едно отделение.

Според медицински специалисти вариант за излизане от тази ситуация е повишаване на субсидията от страна на здравното министерство, заяви Стоянов. „Възраждане“ ще работи за премахване на търговския статут на държавните и общинските болници и преобразуването им в бюджетни или защитени лечебни заведения, за устойчиво увеличаване на възнагражденията на специалистите в сектора, както и за национална стратегия за медицинските кадри със стипендии и обучения, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!