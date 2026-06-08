"Възраждане": Кандев напуска, защото не е удобен на Пеевски

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Според „Възраждане“ оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев е заради това, че е бил „неудобен“ на Делян Пеевски и на сегашното правителство с работата си срещу купуването на гласове. Това заяви депутатът от партията Петър Петров на брифинг в парламента, цитира Евроком.

Малко по-рано Кандев обяви във Facebook, че напуска системата на МВР. „Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието“, написа изпълняващият длъжността главен секретар.

Петров посочи, че от „Възраждане“ се питат „дали няма колаборация между старите и новите управляващи“. Партията ще настоява за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата още тази сряда.

„Държим и правителството, и премиерът да обявят дали прекратяват борбата срещу олигархията или олигархията си е купила правителство“, каза още Петър Петров.

Твърденията за натиск заради борбата с изборните измами не са нови. Още в края на април тогавашният служебен вътрешен министър Емил Дечев заяви, че заплахите срещу Кандев са именно заради успешните акции срещу купения вот. Самият Кандев и преди е предупреждавал за схеми, при които купувачи на гласове търсят имунитет в депутатските листи.

Напускането му идва на фона на първоначални очаквания, че той ще запази поста си именно заради одобрението за работата му. През май бившият вътрешен министър Емил Дечев дори изрази надежда той да остане.

В публикацията си Кандев посочва, че е носил униформата 30 години и че „задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен“. „Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си“, допълва той.

Постът на главен секретар на МВР често е обект на политическо напрежение. Предшественикът на Кандев, Петър Тодоров, също напусна с критики за „брутално политизиране“ на системата, а през годините експерти многократно са предупреждавали за рисковете от политическа намеса в професионалното ръководство на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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