"Възраждане": МРРБ потвърди нарушение при нанасянето на най-големия незаконен обект в “Баба Алино”

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Народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов постави пред министъра на регионалното развитие и благоустройството въпроса за нанесена в кадастралната карта сграда в местността „Баба Алино“ край Варна, за която според него липсват необходимите строителни книжа. По време на парламентарния контрол той поиска да бъде изяснено по каква процедура е извършено вписването, кои длъжностни лица са участвали в него и какви действия ще предприеме държавата, ако бъдат установени нарушения.

В изложението си Стоянов посочи, че през април 2026 г. в кадастралната карта е нанесен обект, описан като триетажна многофамилна жилищна сграда със застроена площ 2114 кв. м, съобщават от пресцентъра на партията. По думите му към този момент на място се изгражда значително по-голяма сграда без издадени строителни книжа, която е част от комплекса в местността „Баба Алино“. Това е най-големият незаконен обект на украинската групировка КУБ, част от незаконния комплекс, изграден от нея в местността „Баба Алино“, посочи Стоянов.

В отговора си министърът съобщи, че след извършената проверка е установено нарушение при процедурата по нанасяне на сградата в кадастралната карта. По думите му вписването е извършено без да бъдат представени задължителните документи, изисквани от Закона за устройство на територията и действащата наредба за кадастралната карта, като тези документи е следвало да бъдат изискани от службата по кадастъра.

Министърът заяви още, че ще изиска от Агенцията по геодезия, картография и кадастър да предприеме действия срещу правоспособното лице, участвало в изготвянето на проекта, както и че ще настоява за стриктно спазване на законовите изисквания при поддържането на кадастралната карта.

„Недопустимо е чрез действия или бездействия на длъжностни или правоспособни лица да се допускат вписвания или изменения в кадастралната карта в противоречие със закона. При всеки установен случай ще бъде търсена съответната отговорност“, заяви министърът.

В репликата си Коста Стоянов благодари за предприетите действия, но предупреди, че според него проблемът не се изчерпва с конкретния случай.

Народният представител посочи, че разполага с информация за порочна практика в службата по кадастъра във Варна, при която не се изпълняват дадените указания за проверки на място преди нанасянето на нови обекти в кадастралната карта. Според него е необходимо да бъде засилен контролът, а при необходимост да бъдат направени както промени в подзаконовата нормативна уредба, така и законодателни изменения.

„Вече има доста прецеденти. Знаем не само за огромния скандал с незаконния комплекс в местността „Баба Алино“, а и за други подобни случаи в страната. Явно порочната практика на един определен кръг от хора е завладяла цялата страна и е време наистина да я спрем“, заяви Стоянов.

В дупликата си министърът съобщи, че вече е възложил на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да изготви анализ на действащата нормативна уредба, за да бъдат ограничени възможностите за подобни нарушения в бъдеще.

Той определи случая във Варна като изключително сериозен и заяви, че е необходимо да бъдат преразгледани правилата, така че администрацията да не допуска нормативните актове да бъдат заобикаляни в полза на определени лица или интереси.

С поставения въпрос Коста Стоянов изведе на дневен ред не само конкретния случай във Варна, но и необходимостта от по-строг контрол върху работата на кадастралните служби в страната. От отговора на министъра стана ясно, че по случая вече са установени нарушения, предстои търсене на отговорност, а министерството ще анализира необходимостта от промени в нормативната уредба с цел подобни случаи да не бъдат допускани занапред.

Редактор "Екип на Петел",

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