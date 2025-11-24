"Възраждане" атакуваха Иван и Андрей на 25 години "Сблъсък": Подмениха резултатите, Костадинов ги отвя
Епично завръщане на "Сблъсък" след 25 години пред пълната зала "Арена 8888".
Феновете на "Възраждане" обаче не са доволни от крайния резултат от избора на зрителите в залата и дори развиха поредната конспиративна теория, че резултатът е подменен, защото Костадин Костадинов и Влади Апостолов били "безспорни победители", а Иван и Андрей, всъщност са им били опоненти.
"И аз като "Свободна Европа" да пусна една триминутка, съжалявам за лошото качество, но скоро ще го пуснат и с добро.", пише Геновева Кръстева.
"Искам да поздравя Влади Апостолов и Костадин Костадинов за участието в "Сблъсък" тази вечер- реалните победители не само за мен, а за поне 80% от обществото! Да не говорим, че спокойно бих причислила водещите към опонентите им, справяха се по-добре от Харизанов и онзи опоркаджия, та реално се изправиха срещу четирима !
А въпросния Теодор Михайлов го призовавам след година да се разходи из цяла България с тази тениска, с която изскочи накрая", посочва тя.
Темата беше "Повече ни даде или повече ни взе ЕС?".
Зрителите обаче решиха, че ЕС нито ни е дал повече, отколкото ни е взел.
Снощи в бившата зала "Фестивална" имаше юбилейно издание "25 години Сблъсък" с Иван и Андрей. Една от темите беше: "Повече ни даде или повече ни взе ЕС?"
Без коментирам озвучаването, което правеше речта неразбираема, има нужда от коментар размяната на резултатите в онлайн гласуването и тези показани на екраните в залата, пише Димо Дренчев от "Възраждане"
"Да, хората са разДелени!
Но дали пък резултатите не бяха разМенени?"
