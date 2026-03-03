"Възраждане" атакуваха президента Йотова на връх Шипка

Кадър Фб

От Възраждане освиркаха бурно президента Йотова на връх Шипка и премиера Гюров.

"Върхът показа отношението си към еничарите!

Прогресивният еничар не посмя да се качи!", пишат от Възраждане - Варна, явно имайки предвид Румен Радев.

Президентът се обърна към народа.

България чества 148 години от своето Освобождение в условията на глобална несигурност и вътрешна политическа динамика. В деня на Националния празник президентът Илияна Йотова направи обръщение към нацията чрез ефира на БНР, в което подчерта историческата стойност на Трети март и очерта ключовите предизвикателства пред страната в навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година.

Държавният глава категорично отхвърли тезата, че българската независимост е получена без усилия. В своето първо мащабно интервю за национална медия, откакто официално пое президентския пост през януари, тя акцентира върху ролята на национално-освободителното движение и саможертвата на народа.

"Днес много хора казват: получихме свободата си даром. Веднага бързам да кажа – България заслужи своята свобода, тя я извоюва!", заяви Илияна Йотова.

Тя припомни огромната духовна мощ на Българското възраждане и интелектуалната мисъл, които са запазили идентичността на нацията през петте века на робство, за да я върнат отново на световната политическа карта.

Относно предстоящия предсрочен вот на 19 април, президентът очерта като основен приоритет на институциите справянето с купуването на гласове и корпоративния натиск върху избирателите. Според нея хората трябва да усетят реалната подкрепа на държавата, за да спрат да продават гражданското си право заради тежкия икономически недоимък.

"Това с магическа пръчка няма как да се реши и на тези избори, но е важно да се започне отнякъде, за да почувстват хората, че има държава", посочи президентът, критикувайки порочните изборни практики, които осакатяват демокрацията.

Специално внимание бе обърнато и на сънародниците ни зад граница. Йотова категорично защити наложеното от нея вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите в държави извън Европейския съюз. Тя определи подобни рестрикции като късогледи и породени от чисто партийна конюнктура.

На фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, държавният глава увери, че службите за сигурност и дипломатическите мисии са в пълна готовност да защитят българските граждани, намиращи се в рискови зони. Тя призова за незабавно спиране на огъня и сядане на масата за преговори, подчертавайки необходимостта България да бъде силен глас на мира.

В дългосрочен план Илияна Йотова настоява за създаването на Национален културен институт. Според нея страната ни не трябва да се асоциира единствено с клишето за най-бедната държава, а светът трябва да опознае огромното ни културно-историческо наследство, пише dunavmost.com.

