"Възраждане" блокира входа на Министерски съвет

Снимка Булфото

Драма пред Министерски съвет.

Костадин Костадинов настоява да бъде допуснат до заседанието на Съвета по сигурността, свикано за 13:00 ч. днес от служебния министър-председател Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия изток.

„Този Съвет за национална сигурност изпитва ужас, че на него може да присъства представител на „Възраждане”, смята лидерът на партията. По думите му неговите права като председател на третата по големина политическа сила в парламента са били „суспендирани“ по заповед на Гюров.

„Това е окупация на властта в държавата от шайка самозабравили се”, заяви още Костадинов, пише БГНЕС.

На брифинг пред сградата Костадинов обяви: „Имаме сведения, че летището в София ще бъде използвано за логистична подкрепа на операциите срещу Иран”.

В момента журналистите чакат да бъдат допуснати през задния вход на Министерския съвет, обградени от няколко десетки привърженици на „Възраждане”. Сред тях са лидерът на партията и редица народни представители, включително Цончо Ганев. Привърженик на формацията, наметнат с българския трикольор, излезе за кратко с плакат, на който е написано: „Не искаме война”, като заяви на всеослушание, че „ни управляват фашисти”. Според информацията ситуацията остава спокойна.

