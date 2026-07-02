"Възраждане" и "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

Булфото

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски.

По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия, предаде Нова телевизия.

Депутатът подчерта още, че проверката на МВР за полетите на Пеевски е започнала по сигнал на „Демократична България“. По думите му сигналът не е бил ограничен само до пътуванията на лидера на ДПС, а е обхващал и въпроси, свързани с неговите доходи и финансово състояние.

Според Мирчев общественият интерес не е концентриран единствено върху маршрутите на полетите или начина на тяхното плащане. Той заяви, че по-важно е да бъде установено с кого е пътувал Пеевски, с кои бизнесмени се е срещал при посещенията си в чужбина и какви разговори са били водени.

„Не е важно само дали е летял от София до Истанбул или до Дубай. Важното е с кого е пътувал, с кого се е срещал и какви договорки са били правени“, посочи депутатът.

По думите му проверката трябва да изясни дали по време на тези пътувания са били обсъждани обществени поръчки, икономически интереси или други решения, свързани с упражняване на влияние върху държавни институции. Мирчев определи това като същинския въпрос за начина, по който е функционирал т.нар. корупционен модел в страната.

Той постави акцент и върху санкциите, наложени на Пеевски по закона „Магнитски“, като настоя да бъде изяснено как са били финансирани полетите и дали плащанията са били извършени в съответствие с ограниченията, произтичащи от санкционния режим.

Костадин Костадинов поиска оставката на Десислава Атанасова и обвини управляващите в лицемерие за религиозното образование

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също поиска оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова и отправи остри критики към управляващото мнозинство заради отхвърлянето на законопроекта на партията за въвеждане на предмет „Добродетели и религии“ в българските училища.

В изявление пред журналисти в кулоарите Костадинов коментира както решението на парламентарната Комисия по вероизповеданията да отхвърли законопроекта на „Възраждане“, така и разразилия се политически спор около полетите на Пеевски.

По повод информацията, изнесена по време на парламентарното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, Костадинов заяви, че ако данните се потвърдят, Атанасова следва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!