"Възраждане" иска черни печати за двама македонци, показали неприлични жестове към Радев и Йотова

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„Възраждане“ ще изпратят официално писмо до Министерството на външните работи (МВнР) с искане за налагане на черни печати на двама граждани на Република Северна Македония (РСМ) за Шенгенското пространство във връзка с видео, в което те показват средни пръсти на премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова и др.

Това съобщи в кулоарите на парламента народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“, цитиран от бТВ.

„Двама македонски ютубъри от Северна Македония са показали средни пръсти на Румен Радев, Илияна Йотова и всички останали, както те казват. Ние от „Възраждане“ настояваме външното министерство да реагира най-сетне, защото до момента няма никаква реакция“, каза Георгиев. По думите му видеото е отпреди по-малко от 24 часа.

„Нещо повече - това, което очакваме, е да има присъди спрямо от тях, защото нека да направим сравнение с българина Драги Каров от т.нар. Северна Македония, осъден на една година условно с три години изпитателен срок, за коментари във Фейсбук“, каза още Георгиев. Очакваме те също да бъдат осъдени, защото в противен случай виждаме поредното хилядократно доказателство, че РСМ по никакъв начин не се реформира и няма място в този вид в Европейския съюз, каза депутатът.

Според публикации в социалните мрежи неприличните жестове са показани по време на излъчване на живо в мрежата - от двама македонски журналисти.

Народният представител Петър Петров коментира отговора на премиера Румен Радев на въпрос на Петров от редовния парламентарен контрол по-рано. "Днес отправихме въпрос към министър-председателя каква е дългосрочната политика на България по повод дългосрочното уреждане на гарантирано водоподаване от страна на България по няколко реки към Гърция", каза Петров. По думи на народния представител не е чут ясен отговор каква ще бъде дългосрочната политика, както и че ще се спазва поетият през 1996 г. ангажимент безплатно по река Места България да предоставя 435 милиона кубични метра годишно вода на Гърция.

По време на контрола премиерът каза, че в средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г. и на нейна база страната ще продължи да сключва едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода към Гърция, които имат право да бъдат променяни в зависимост от климатичните промени. Не чухме как ще бъдат защитени интересите на българските граждани, каза Петър Петров.

Ние от "Възраждане" ще продължим да настояваме България да направи така, че на първо място да защитава нашия собствен интерес в задаващото се поредно засушаване, поредно маловодие, които ще имаме това лято с намалени обеми на притока на реките, каза Петров.

Редактор "Екип на Петел",

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