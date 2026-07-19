"Възраждане" иска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова

Снимка: Булфото

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова за цялостната политика, която води правителството, съобщи пресцентърът на партията.

От "Възраждане" заявяват, че българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от "Прогресивна България" забърква с лекота, посочва БНР.

"Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат", отбелязват от партията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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