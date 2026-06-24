"Възраждане" обвини Румен Радев в цинизъм и двуличие

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"Цинизъм". Така заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев определи в декларация от трибуната на Народното събрание удължаване срока на санкциите спрямо Русия, пише news.bg.

Припомняме, че през миналата седмица преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.

Според него санкциите спрямо Русия костват на България десетки милиарди евро. Санкциите бъркат в джоба на всеки един от нас и направиха така, че да купуваме години наред руски газ през прекупвачи, възмутен е Ганев.

"Сегашното правителство вместо да наложи вето за увеличаване на санкциите за една година спрямо Русия, а напротив - санкциите унищожиха "Лукойл" да купува най-евтините суровини за производство на дизел и бензин", подчерта Цончо Ганев.

Той напомни, че двуличието на Румен Радев е станало ясно още по време на предизборната кампания, свързано със сектор "Енергетика" в посока Украйна. "Едно се говори, друго се прави и старият принцип "не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря", е в стила на "Прогресивна България", посочи Цончо Ганев.

И продължи с критиките спрямо премиера затова, че Румен Радев е подкрепил присъединяването на Украйна в ЕС. "Няма никаква разлика между Радев, Николай Денков, Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов", отсече Цончо Ганев.

Депутатът от "Възраждане" обвини управляващите и затова, че ще вдигнат данъците в Бюджет 2026 и ще орежат пенсиите на пенсионерите. "Новото правителство е като старото, само че е ново", каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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