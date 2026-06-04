"Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна в декларация от парламентарната трибуна

Булфото

„Възраждане“ поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев във връзка със случая „Баба Алино“ и протеста вчера в морския град.

Г-н кмете, подайте оставка и дайте дума на варненци, нека те да решат бъдещето на нашия град, призова народният представител Коста Стоянов в декларация от името на парламентарната група на „Възраждане“, цитиран от БТА.

През последните седмици цяла България видя кадри от местността край Варна. Хората видяха десетки декари застрояване, множество обекти с мащаб, който трудно може да бъде обяснен като единично нарушение или случайно недоразумение, и съвсем логично се зададоха въпроса, как е възможно подобно нещо да се случва години наред, без да бъде спряно на време, коментира Стоянов.

Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на общинската администрация. Именно той трябва да гарантира, че когато гражданите подават сигнали, те няма да останат забутани в някое чекмедже, и когато под носа на администрацията възникне казус с такъв мащаб, обществото има право да пита къде е бил контролът и защо той не е проработил навреме, заяви депутатът.

От „Възраждане“ смятаме, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва да подаде веднага оставка, каза Стоянов. Ако случаят „Баба Алино“ беше изолиран инцидент, вероятно днес нямаше да говорим за оставка. Проблемът обаче е, че не е изолиран случай, добави той. По думите му, през последните години във Варна са се натрупали твърде много събития, които са разклатили доверието на хората към местната власт.

Благомир Коцев трябва да понесе политическа отговорност и да подаде оставка като кмет на Варна, защото доверието е най-важният капитал на всяко управление. Когато то бъде изгубено, единственото честно решение е гражданите отново да имат думата, каза Коста Стоянов.

Той отбеляза, че варненци искат град, който се развива, а не се тресе от всекидневни скандали, съмнения за корупция и неадекватни обяснения или въобще липса на обяснение.

Стоянов каза, че „Възраждане“ ще продължи да следи случая „Баба Алино“ и да настоява за проверки и пълна яснота на всички обстоятелства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!