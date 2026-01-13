"Възраждане" предлага да бъдат премахнати хартиените бюлетини

Булфото

Партия "Възраждане" предлага с промяна в Изборния кодекс хартиените бюлетини да бъдат премахнати от процеса на гласуване.

Това обяви заместник-председателят на "Възраждане" Петър Петров, съобщава БНР.

Настоява се още да отпаднат номерата в бюлетините и подреждане на партиите по азбучен ред, както и да бъде заснемано предаването на протоколите в РИК и ОИК.

