реклама

"Възраждане" предлага да бъдат премахнати хартиените бюлетини

13.01.2026 / 14:25 0

Булфото

Партия "Възраждане" предлага с промяна в Изборния кодекс хартиените бюлетини да бъдат премахнати от процеса на гласуване.

Това обяви заместник-председателят на "Възраждане" Петър Петров, съобщава БНР.

Настоява се още да отпаднат номерата в бюлетините и подреждане на партиите по азбучен ред, както и да бъде заснемано предаването на протоколите в РИК и ОИК.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
gospodin (преди 1 секунда)
Рейтинг: 11651 | Одобрение: -1214
няма да гласувам за тях, но приветствам предложението - трябва да се намали възможността за манипулиране на резултатите посредством редакция или унищожаване на бюлетини, както и да се намали възможността за човешка грешка (била тя умишлена или неволна)

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама