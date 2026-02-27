"Възраждане" се регистрира в ЦИК за вота през април
Булфото
“Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април.
От партията заявиха, че са внесли над 6 хиляди подписа.
"Възраждане" тръгва на тези избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви депутатът Петър Петров, цитиран от БНТ.
Той отбеляза, че листите са готови и ще бъдат регистрираме в срок.
“Всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, коментира още той във връзка с бъдещи управленски конфигурации.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!