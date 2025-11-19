Възраждане скочиха: Ще ни местят границата с Румъния, дойде опровержение
Пиксабей
Народното събрание (НС) гласува окончателно законопроекта за ратифициране на Споразумението между българската Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" и Речна администрация за Долен Дунав - Галац в Румъния.
То е за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав".
От "Възраждане" остро се възпротивиха. Според групата с тази ратификация ще се измести границата на България по р. Дунав в полза на Румъния. От правителството опровергаха опасенията, пише Блиц.
Законопроектът за ратифициране на споразумението произтича от международни задължения на Република България, както и от разпоредби на вътрешното законодателство.
От "Възраждане" са категорични, че с проекта ще се стигне до изместване на талвега или най-дълбоката част, който съвпада с границата между България и Румъния към нашата територия, и окачествиха това като национално предателство, предаде БНР.
Според депутати това крие и сериозни опасности от възникване на свлачищни процеси. Беше цитирано и решение на Общинския съвет на община Оряхово против ратификацията, като е подаден сигнал до ДАНС и е възложена проверка.
Депутатът Коста Стоянов подчерта: "Община Оряхово е уведомила ДАНС, че ще си потърси правата по всички възможни начини, включително чрез гражданско неподчинение и блокиране на международния път Оряхово-Бекет".
Заместник-министърът на транспорта Ангел Забуртов обърна внимание, че има възложено техническо задание за брегоукрепване: "И ние очакваме в техническото задание всички препоръки да бъдат отстранени".
Забуртов заяви, че с процеса на подобряване на плавателния път, няма да бъде нарушена държавната граница:
"Ние ще имаме единствено и само драгаж и корекция само по фарватера на река Дунав в смесения участък българо-румънски, така че няма да бъде нарушена държавната граница на Република България".
