"Възраждане" внася законопроект за ДДС на храните

Партия "Възраждане" ще внесе законопроект за премахване на ДДС върху хранителните стоки от малката потребителска кошница като мярка срещу високите цени. Това обяви в кулоарите на парламента народният представител Димо Дренчев.

Партията подготвя и втори законопроект - за отмяна на Наредба №26 на Министерството на земеделието и храните, която според "Възраждане“ ограничава възможността производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход, риба и друга собствена продукция.

От партията смятат, че така ще бъде скъсена веригата между производители и потребители и ще се ограничи броят на посредниците при търговията с хранителни стоки, посочва БНР. Според Дренчев по време на дебатите в парламента е станало ясно, че при някои продукти в момента участват до 15 посредници:

"Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсим директно от едното към другото. Контролът на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че - да кажем - производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60%, ще контролира и останалите 40%".

От "Възраждане“ отправиха критики и към управляващото мнозинство заради забавянето на мерките срещу високите цени. Според Дренчев въпреки извънредното свикване на временната бюджетна комисия в началото на седмицата срокът за предложения по темата ще бъде удължен с поне още три седмици.

