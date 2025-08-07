Възстановена традиция: Гражданите отново ще посещават омбудсмана

Булфото

С откриването на символична приемна в сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ 22 днес, новоизбраната за длъжността Велислава Делчева възстанови утвърдена практика – общественият посредник лично да изслушва гражданите и да съдейства за разрешаването на техните проблеми.

В приемната на улица „Георг Вашингтон” гражданите ще са добре дошли всяка седмица. Целта е да се засили директният контакт между институцията и хората, да се търсят решения на конкретни казуси със съдействието на институцията, предаде Нова телевизия.

Гражданите могат да запишат часове за своите срещи на телефони: 02/810 69 55; 0879 59 63 58.

