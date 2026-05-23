Възстановено е част от влаковото движение по 4-та жп линия

Снимка: Булфото

Възстановено е част от движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци, както и през гара Дряново, съобщават от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Аварийни екипи на компанията продължават работа по разчистване на жп трасето Дряново - Царева ливада - Трявна, предава БНР.

Възобновена е продажбата на билети за пътувания в участъка Велико Търново – Плачковци – Велико Търново.

За пътниците от засегнатите райони е осигурен алтернативен превоз, посочват още от НКЖИ.

