Възстановено е движението и в района на плевенското село Гривица

Снимка: МВР

Възстановено е движението по главен път I-3 Бяла - Ботевград в района на плевенското село Гривица, където загина моторист. Това се съобщава на официалната страница на Агенция „Пътна инфраструктура".

Сигналът за катастрофата е получен в 11:29 ч., съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен.

Моторист на 66 години, който се е придвижвал с мотоциклет с „Хонда" се блъска в предната лява част на „Нисан", който е спрял в опит да направи обратен завой, припомня БТА.

Вследствие на удара мотоциклетистът загива на място. Тялото му е приведено за аутопсия в плевенска болница. Други пострадали няма.

Първоначално движението на превозни средства беше отклонено по обходен маршрут. По-късно то беше частично възстановено, като се осъществяваше двупосочно в едната лента.

Цветкова добави, че по случая е образувано досъдебно производство и е сезирана Окръжна прокуратура - Плевен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!