Възстановено е движението на метровлаковете в София

Булфото

Движението на метрото е напълно възстановено, съобщи пред БНР директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.

Малко преди 16 часа част от метрото беше спряно поради инцидент с пътник. Това наложи прекъсване на електрозахранването на метростанция "Сердика 2".

На място незабавно са пристигнали екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". Следствените органи са извършили оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

